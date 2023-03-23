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Сегодня, 21:03

Бенил Дариуш: «Гэтжи победил бы Хабиба, если бы дрался терпеливо»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый легковес Бенил Дариуш поделился мнением о победе Джастина Гэтжи над Рафаэлем Физиевым.

«Какой бой получился, а? Я так рад за Джастина, но в то же время сочувствую Физиеву, он так много работал, — сказал Дариуш в интервью Submission Radio. — Я суперсчастлив за Джастина, мне понравилось, что он сделал в этом бою. Когда Джастин терпелив — это абсолютный монстр, его очень тяжело побить.

Его поражение Чарльзу и даже Хабибу… Джастин проиграл, потому что был нетерпеливым. Если бы он проявил терпение с Хабибом, проявил бы терпение с Чарльзом, он выиграл бы оба этих боя. Его выступление с Физиевым было очень-очень хорошим, может быть, лучшим в карьере».

19 марта Гэтжи победил Физиева решением большинства на UFC 286 в Лондоне.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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