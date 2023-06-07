Бенил Дариуш: «Либо я убью Оливейру, либо он убьет меня»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) предполагает, что исход его боя с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (33-9) решится в первых трех раундах.

«С парнем вроде Чарльза не нужно пять раундов, — подчеркнул Дариуш в интервью изданию BJ Penn. — Посмотрите на его бои. Он либо убивает, либо его убивают в первых трех раундах, так что я не думаю, что нам действительно нужно пять раундов, но я бы не возражал, если бы бой продлился всю дистанцию. Пятираундовые поединки с такими соперниками, как Арман Царукян и Матеуш Гамрот, имеют больше смысла.

Мы с Чарльзом собираемся выйти и сделать свое дело. Вот как я это вижу: убить или быть убитым. Либо я убью Чарльза, либо он убьет меня. Другого не дано».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.