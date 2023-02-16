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Сегодня, 15:18

Бенил Дариуш: «Я лучший в мире, несмотря на седые волосы и то, что у меня немного болит спина»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга легкого дивизиона UFC 33-летний Бенил Дариуш (22-4) заявил, что он думал, что своими выступлениями заслужил бой за титул.

«Я думал, что получу шанс на титульный бой. Думал, что на данном этапе UFC даст мне бой за титул. Может быть, они просто надеются, что я стану настолько старым, настолько седым, что просто уйду. Вы от меня так просто не избавитесь. Не поймите меня неправильно, я чувствую себя хорошо. У меня есть седые волосы, у меня немного болит спина, но я верю, что я лучший в мире», — сказал Дариуш MMA on SiriusXM.

Позже в Twitter Умар Нурмагомедов (16-0) написал: «Что дальше для легкого дивизиона? Бенил против Ислама», на что Дариуш ответил: «Ух ты! Респект, Умар».

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) весной. UFC официально не анонсировала этот поединок.

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