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Сегодня, 12:00

Бенил Дариуш рассказал, чего опасается в бою с Оливейрой

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) признался, что боится потерять самообладание, если вступит в размен с Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Мне нужно все 15 минут боя придерживаться геймплана и оставаться сфокусированным, — отметил Дариуш MMA Junkie. — Но в то же время я смотрю за его боями и вижу, как он рубится с противниками, и понимаю, что я могу потерять самообладание и погонюсь за ним. Мне нравится участвовать в кровопролитных боях, и самое сложное в бою с Оливейрой — держать себя в руках.
Задача на бой с Оливейрой — показать идеальное выступление, не допускать глупых ошибок и не пытаться играть в его игру. Я планирую доминировать. Я буду доминировать на протяжении всего боя, и он ничего не сможет с этим поделать».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

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