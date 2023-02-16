Дариуш: «В 77 кг есть борцы лучше, чем Махачев. А тот же Эдвардс — вообще самый совершенный боец в UFC»

Топ-легковес UFC Бенил Дариуш поделился мнением о перспективах Ислама Махачева в полусреднем весе.

«Он может выглядеть там получше, потому что кажется огромным легковесом, а там ему не придется гонять столько веса, — сказал Дариуш в интервью Submission Radio. — Но в полусреднем есть борцы лучше, чем он. Колби отличный борец, Хамзат, если останется там, — он тоже отличный борец. Усман, если останется, — он очень крутой. Леон — это самый совершенный боец, которого я видел в UFC. Я не скажу, что вообще самый совершенный, потому что Деметриус Джонсон все еще выступает. Но в текущем ростере Леон — самый совершенный боец.

У него настолько четкий бокс, а потом он вдруг переключается в муай-тай-бойца с его локтями и киками. И его грэпплинг... Его клинч очень хорош, он может бить тебя локтями из клинча, он может перевести тебя, он так быстро забирает спину, его джиу-джитсу изобретательно. Я не уверен, что вижу сейчас более совершенного бойца, чем он. Люди говорят, что он скучный, но это потому что он дерется очень расчетливо и не берет риски».

12 февраля Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением на UFC 284 в австралийском Перте и защитил титул чемпиона в легком весе.