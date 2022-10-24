Бенил Дариуш: «Лучший грэпплинг в UFC у меня, а не у Махачева»

Дариуш считает себя следующим претендентом на пояс UFC в легком весе

Идущий на серии из восьми побед Бенил Дариуш (22-4) заявил, что он следующим должен драться за титул чемпиона UFC в легком весе. Об этом он сказал «СЭ».

— Твое мнение о бое Махачева и Оливейры?

— Не могу сказать, что я внимательно смотрел бой. Но Ислам проделал хорошую работу, выиграл бой у очень опасного оппонента. Я его поздравляю.

— В следующем бою ты, наверное, хочешь подраться с Исламом.

— Конечно. Хочу биться с лучшими бойцами мира, и сейчас он лучший. Мне нужен этот бой.

— Грепплинг Ислама лучший в UFC?

— Нет, лучший грепплинг у меня.

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.