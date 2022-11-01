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Сегодня, 15:53

Бенил Дариуш согласился подраться с Физиевым: «Получился бы прикольный бой»

Давид Хачатрян
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Идущий на серии из восьми побед Бенил Дариуш (22-4) предполагает, что Рафаэль Физиев (12-1) может стать его следующим оппонентом.

«Я наверняка сражусь с победителем боя Дастина Порье и Майкла Чендлера, либо с Чарльзом Оливейрой или Рафаэлем Физиевым, — сказал Дариуш в интервью Morning Kombat. — С Физиевым получился бы прикольный бой. Я бы реально наслаждался им, потому что он [Физиев] оказывал бы на меня давление, и он один из немногих, кто может оказывать на меня давление».

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Физиев в прошлом бою победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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