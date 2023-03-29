Бенил Дариуш уверен, что Макгрегор принимает стероиды: «Он читер»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) считает, что экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) принимает стероиды.

«Я считаю, что Конор — читер, — сказал Дариуш The Schmo. — Ты можешь принимать гормоны роста и получить терапевтическое исключение от USADA, чтобы восстановить ногу. Но ты не можешь употреблять что-то лишнее. То, что они [USADA] говорят, что он не может участвовать в допинг-тесте из-за своей ноги, — это полная чушь. Они просто должны признать, что дали ему терапевтическое исключение. При этом Конор ранее сказал, что уходит в отставку, а когда ты уходишь в отставку, а затем возвращаешься, тебе нужно проходить тесты в течение шести месяцев. Так что вся это ситуация — полная брехня. Но таковы правила нашей игры».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.