Бенил Дариуш уверен в победе над Махачевым: «Я смогу победить этого парня»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) рассказал, что он не уступает чемпиону дивизиона Исламу Махачеву (24-1) ни в одном из аспектов.

«Я на самом деле поверил, что смогу победить этого парня. У меня есть для этого все необходимое: борьба, джиу-джитсу, ударка. Я наблюдал, как он дерется с Волкановски, и видел, что в некоторых моментах я смог бы лучше противостоять [Махачеву]. Этот бой придал мне уверенности. С божьей помощью я одолею Чарльза, а затем с нетерпением буду ждать поединка с Махачевым», — сказал Дариуш в интервью SHAK MMA.

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.