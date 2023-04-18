Дариуш вызвал на бой Порье: «Хочу подраться, пока окончательно не поседел»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (24-4) сомневается, что экс-чемпион Чарльз Оливейра (33-9) выйдет на бой с ним. Об этом он написал в Twitter, отвечая на сообщение журналиста Ариэля Хельвани.

— Дана Уайт сказал на пресс-конференции, что они работают над со-главным событием к UFC 288, — написал Хельвани. — Как насчет боя Дариуша с Порье? Дариушу нужен большой бой, а Порье готов. UFC пытались сделать этот бой в прошлом.

— В этом вопросе ты дезинформирован, — ответил Дариуш.

— Дезинформирован в чем? Это просто предложение.

— UFC никогда не пыталась сделать этот бой. Я попросил бой и получил отказ. Если Дастин хочет драться со мной, он может позвонить Хантеру, и они все устроят. У Дастина достаточно власти, чтобы делать все, что он хочет. Но он не заинтересован в бое со мной. Но я больше уверен в Дастине, чем в Чарльзе. Дастин может выбрать вес и дату. Очевидно, не позднее июня. Я пытаюсь получить еще один бой, пока окончательно не поседел.

Оливейра и Дариуш должны были подраться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, однако бразилец получил травму плеча. Поединок должен состояться 10 июня на UFC 289.