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Сегодня, 10:37

Бенил Дариуш заявил, что он будет страховать бой Оливейры и Махачева

Давид Хачатрян

6-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (21-4) заявил, что он должен быть резервным бойцом для боя Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1), а не Александр Волкановски (25-1).

«Честно говоря, я в замешательстве, — сказал Дариуш в интервью Sirius XM. — Я не знаю, играет ли он [Волкановски] или UFC в какие-то игры, потому что мне сказали, что я должен быть резервным бойцом боя Махачева и Оливейры. В этом весь смысл еще одного боя в легком весе на этом турнире. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Как бы то ни было, у меня есть только одна цель — это Гамрот. Но я реально думал, что я страхую титульный бой. Так мне сказали».

Ранее Волкановски заявил, что он будет резервным бойцом, который выйдет на бой на UFC 280 в случае, если Махачев или Оливейра в последний момент не смогут выйти в клетку.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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