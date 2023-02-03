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Сегодня, 10:39

Бейдер назвал честью возможность провести бой против Емельяненко

Мария Гусева
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Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер поделился ожиданиями от поединка против россиянина Федора Емельяненко.

«Для меня является честью то, что я проведу против Федора последний бой в его карьере, — цитирует ТАСС Бейдера. — Федор Емельяненко — легендарный человек в нашем виде спорта, мы уже дрались один раз. Теперь он хочет взять у меня реванш, я понимаю его мотивацию. Уверен, весь мир будет смотреть за нашим поединком».

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

Источник: ТАСС
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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