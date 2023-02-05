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Сегодня, 08:57

Райан Бейдер: «Валентин Молдавский — второй лучший тяжеловес Bellator»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator Райан Бейдер (31-7) заявил, что считает Валентина Молдавского (11-2) и Линтона Васселла (23-8) на данный момент сильнейшими претендентами на титул в тяжелом весе.

«Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. Мы провели с ним [Молдавским] очень тяжелый и близкий бой», — сказал Бейдер на пресс-конференции после турнира Bellator 290, на котором он нокаутировал Федора Емельяненко.

Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 29 января 2022-го на турнире Bellator 273 в Финиксе, США.

Bellator (Беллатор)
Валентин Молдавский
Райан Бейдер
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