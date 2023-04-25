Мурад Бичуев: «При всем уважении к Павловичу, не могу отдать ему предпочтение в этом поединке с Джонсом»

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев поделился мнением, готов ли россиянин Сергей Палович сражаться за титул UFC с американцем Джоном Джонсом.

«При всем уважении к Павловичу, не могу отдать ему предпочтение в этом поединке. Все же на стороне Джонса колоссальный опыт и потрясающие навыки как в ударной технике, так и в борьбе. На мой взгляд, по совокупности умений он один из лучших представителей смешанных единоборств в истории, подтверждением чему являются более десяти побед в титульных схватках. Кроме того, для Джонса пятираундовый бой — рутина, своего рода обычный день в зале. За свою карьеру он неоднократно проводил в клетке все отведенные 25 минут и умеет прекрасно распределять силы по дистанции. Чего не скажешь о Павловиче, за последние шесть лет ни разу не задержавшемся в октагоне более чем на пять», — приводит RT слова Бичуева.

Ранее высказался о победе Павловича над американцем Кертисом Блейдсом в бою на турнире UFC Fight Night 222.