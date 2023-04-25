Бичуев заявил, что тренировочные лагеря на Кавказе помогут бойцам прогрессировать в грэпплинге

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев высказался о прогрессе российского бойца UFC Сергея Павловича в грэпплинге.

«Насколько я слышал, часть сборов Павлович проводил в Дагестане. Безусловно, за короткий срок крайне сложно подтянуть борьбу, но это говорит о его желании работать над этим аспектом. И это вызывает уважение. Сергей прекрасно понимает, что на одной ударке далеко не уедешь. Каким бы ты ни был ярким нокаутером, но рано или поздно тебе может попасться грэпплер, который поставит тебя в сложную ситуацию и лишит возможности использовать свои сильные стороны. Чтобы добиваться больших высот, необходимо быть универсалом», — приводит RT слова Бичуева.

Тренер призвал всех бойцов посещать тренировочные лагеря на Кавказе, чтобы прогрессировать в грэпплинге. По его мнению, там собраны сильнейшие борцы в мире.