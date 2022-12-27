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Сегодня, 12:54

Бигфут Сильва подерется со средневесом на Brave CF 9 марта 2023-го

Давид Хачатрян
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43-летний бразильский боец Антонио «Бигфут» Сильва (19-14) встретится с 49-летним средневесом Хаимом Гозали (15-6) 9 марта 2023 года в лиге Brave CF.

«Всем привет, теперь это официально. Я подписал контракт на бой 9 марта в лиге Brave против Хаима Гозали. Я так этому рад. Скоро увидимся», — сказал Сильва в видеообращении в соцсетях.

Сильва идет на серии из семи поражений. В прошлом бою он проиграл россиянину Олегу Попову (15-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся на MMA Series 53 в Москве.

Гозали, напротив, идет на серии из семи побед. В прошлом бою он победил украинца Илью Лупинова (2-4) сабмишном в первом раунде. Бой прошел 4 октября 2021-го на RFP 86 во Львове, Украина.

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