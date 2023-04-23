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Сегодня, 11:56

Бикрев назвал Павловича будущим чемпионом UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев оценил победу тяжеловеса Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Vegas 71.

«Павлович не изменяет своей традиции — нокаутом в первом раунде. Прет, как танк, никуда не откладывает. На самом деле, чтобы подраться, должны быть большие яйца, и у него они есть. Он всех побил, кого только можно. Сережа — будущий чемпион. Не верю в возможный бой с Джонсом. Мне кажется, Джон вряд ли захочет драться с Сережей, он ему не нужен. Джонс оставляет за собой наследие, а Сережа — молодой, перспективный. Проигрыш Джонса для Сереги будет стартом в небеса, а для Джонса — уход на пенсию. Тем более, видя, как Павлович всех разбивает, Джон не будет так рисковать», — приводит слова Бикрева Sport24.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-04-23-bikrev-pavlovich-pret-kak-tank-on-vsekh-pobil-kogo-tolko-mozhno-sergey-budushchiy-chempion-ufc
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
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