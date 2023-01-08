Бикрев предположил, что у Хабиба могут быть проблемы со здоровьем

Российский боец, чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова (29-0) полностью уйти из индустрии смешанных единоборств.

«Ничего удивительного нет в том, что Хабиб решил уйти из индустрии ММА. Он столько лет там провел, наверное, устал от всего. Насколько мне известно, Нурмагомедов в разные бизнесы инвестирует. Он точно без дела не останется. У Хабиба было громкое заявление, он говорил, что больше не будет драться и обещал своей маме. Не думаю, что он такой человек, который сказал и не сделал. Думаю, он больше будет как болельщик. Превзойти его достижения сможет Махачев — сильный парень. Возможно, у Хабиба проблемы со здоровьем. Не очень хорошо выглядит последнее время, поправился», — приводит слова Бикрева Sport24.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.