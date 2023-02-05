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Сегодня, 15:24

Бикрев: «Я думаю, что ученики Емельяненко не работают с ним в полную силу»

Алина Савинова
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев рассказал о причинах поражения российского бойца ММА Федора Емельяненко в бою с американцем Райаном Бейдером.

«В первую очередь, повлиял возраст. Сколько можно себя испытывать? Все мы не вечны. Нужно отдавать себе в этом отчет. Если тренируешься с учениками, которые тебя жалеют, то, наверное, не можешь его дать. Если бы были люди, которые реально могли показать уровень, все было бы по-другому. Я думаю, что Вадик Немков, Сидельников или Молдавский не работают с Федором в полную силу. Наверное, он верил, что на одном уровне с ними», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

46-летний Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере при 40 победах. Поединок на турнире Bellator 290 стал последним в профессиональной карьере россиянина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-bikrev-ya-dumayu-chto-ucheniki-emel-yanenko-ne-rabotayut-s-nim-v-polnuyu-silu/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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