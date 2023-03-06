Бикрев считает, что Волков может не справиться с борьбой от Романова

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев считает, что у россиянина Александра Волкова могут возникнуть проблемы в бою против молдаванина Александра Романова.

«Я считаю, что это большой шанс для Романова. Знаю его давно, мы когда-то даже вместе дрались на турнире Plotforma, тогда он еще за Россию выступал и показывал крутые и сильные бои. Он борец, думаю, что у Волкова с борцами большие проблемы, может так получится, что Александр просто не справится с борьбой от Романова», — цитирует Бикрева Metaratings.ru.

Поединок между Волковым и Романовым пройдет в ночь на 12 марта в рамках турнира UFC Fight Night 211.