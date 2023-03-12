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Сегодня, 14:44

Бикрев удивился, что менеджер Яна был в углу бойца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев прокомментировал поражение Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили.

«Разочарован выступлением Петра. Повлиял ли на психологию Яна толчок на взвешивании? Никакого отношения к поединку это не имеет. Это шоу. У них была конфликтная ситуация, Мераб оскорбил Петра, Ян имел полное право толкнуть соперника. По факту, Петр не показал выступление. Яну нужно пересмотреть свой тренировочный лагерь, провести изменения в тренерском штабе. Не хватает хорошего тренера. Тусоваться с друзьями в Тайланде, конечно, прикольно. Для меня было удивлением, что Саят Абдурахманов был в углу Петра. Я как спортсмен понимаю, что мой менеджер никогда не будет в моем углу. Он сидит в зрительском зале и переживает. Даже в раздевалке он занимается организационными вопросами. В тренировочном процессе он никак не участвует. Для меня появление Саята в углу стало откровением. На поражении могла сказаться травма ноги, которую Двалишвили отбил в первых раундах», — приводит слова Бикрева MMA.Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night россиянин Петр Ян потерпел поражение в пятираундовом поединке против Мераба Двалишвили. Эта неудача стала третьей подряд в UFC в карьере россиянина и четвертой с момента дебюта в американском промоушене.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bikrev-dlya-menya-bylo-udivleniem-chto-menedzher-yana-byl-v-ego-uglu-234872/
Дана Уайт
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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