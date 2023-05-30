Билко — об инциденте с Магомедовым: «Нельзя прийти на соревнование и требовать, чтобы к вам относились помягче»

Польский боец Якуб Билко высказался о конфликте с россиянином Шарабутдином Магомедовым на турнире про грэпплингу ADCC Southeast Asia в Таиланде.

«Перед турниром он подошел ко мне и начал агрессивно что-то объяснять по-русски. Я не говорю по-русски, поэтому подумал, что мне угрожают — возможно, он меня за кого-то принял. Кроме того, я понятия не имел, кто этот парень. Я нашел несколько своих русских друзей и попросил их выяснить, что произошло. Мне хотелось узнать, есть ли какой-то конфликт. Мне сказали, что если он получит травму, то может проиграть первый бой в UFC. Я ответил: «Ну, хорошо». Мне кажется, они могли подумать, я согласился не делать болевой на ногу. Просто хочу пояснить, что даже если бы это было донесено более четко, я бы все равно не согласился на подобное. За 11 лет тренировок и соревнований такое со мной впервые. Вы не можете прийти на соревнование по джиу-джитсу и требовать, чтобы к вам относились помягче», — приводит «РБ Спорт» слова Билко.

Ранее в сети появилось видео с турнира ADCC Southeast Asia, где Магомедов устроил перепалку с Билко. Польский боец сделал болевой прием на пятку, после чего россиянин пнул его.