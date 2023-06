Биспинг рассказал, почему у Нейта Диаса мало шансов в бою с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) не верит, что экс-боец UFC Нейт Диас сможет победить боксера и блогера Джейка Пола на его поле.

«Джейк — более крупный, более взрывной парень, и именно поэтому он выбрал Диаса. Надеюсь, что я ошибаюсь, — сказал Биспинг на своем подкасте Believe You Me. — Но это очень, очень умное решение со стороны Пола. В октагоне UFC, на улице, да где угодно, Диас — это не тот, с кем хочется шутить. Но если убрать многие его навыки и ограничиться только боксом...

Я не ругаю Нейта Диаса. Но вы никогда не будете говорить: «У него молниеносные руки». Он может принять удар, он продолжает идти вперед, он крепок как гвоздь, у него отличное джиу-джитсу, грепплинг и навыки смешанных единоборств. Но в данной ситуации Эдди Хирн прав.

Да, в боксе могут быть сечки, но в MMA с маленькими перчатками, коленями и локтями они встречаются гораздо чаще».

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.