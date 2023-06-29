Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:19

Биспинг рассказал, почему у Нейта Диаса мало шансов в бою с Джейком Полом

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) не верит, что экс-боец UFC Нейт Диас сможет победить боксера и блогера Джейка Пола на его поле.

«Джейк — более крупный, более взрывной парень, и именно поэтому он выбрал Диаса. Надеюсь, что я ошибаюсь, — сказал Биспинг на своем подкасте Believe You Me. — Но это очень, очень умное решение со стороны Пола. В октагоне UFC, на улице, да где угодно, Диас — это не тот, с кем хочется шутить. Но если убрать многие его навыки и ограничиться только боксом...
Я не ругаю Нейта Диаса. Но вы никогда не будете говорить: «У него молниеносные руки». Он может принять удар, он продолжает идти вперед, он крепок как гвоздь, у него отличное джиу-джитсу, грепплинг и навыки смешанных единоборств. Но в данной ситуации Эдди Хирн прав.
Да, в боксе могут быть сечки, но в MMA с маленькими перчатками, коленями и локтями они встречаются гораздо чаще».

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.

0
Читайте также
Мане впервые признался, что ударил одноклубника по «Баварии» Сане
Скандалы Уимблдона: голые забеги, договорняк и обида Шараповой
Forbes заявил о катастрофических потерях ВСУ на юге Украины
ВС России выдавливают украинский десант из-под Антоновского моста
Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Хабиба назвал фаворита в бою Маска и Цукерберга

Ринат Фахретдинов: «Моя цель в этом году — попасть в топ-15»