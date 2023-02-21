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Сегодня, 09:55

Майкл Биспинг: «Волкановски — не лучший боец pound-for-pound. Этот титул принадлежит Джонсу»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) должен находиться на первой строчке рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Я понимаю, почему Волкановски остался первым номером pound-for-pound, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Он поднялся в весовую категорию Ислама. Но знаете что? Я не считаю Александра Волкановски первым номером pound-for-pound. Этот титул принадлежит человеку, который вернется на следующей неделе... И да, конечно, я говорю о Джонни Джонсе.
Да, он три года не выходил в октагон, но это тот парень, который на протяжении многих лет, на протяжении многих поколений уничтожал чемпиона за чемпионом, верно? Невероятно, особенно если учитывать, что большую часть времени он даже не тренировался. Очевидно, Джон Джонс любит тусовки, вечеринки, стриптиз-клубы и все остальное. Да, это слухи, но даже с таким образом жизни он побеждает.
Все бойцы хороши. Неважно, кто ты — номер один, два или три pound-for-pound, это не имеет значения. Это субъективщина, это мнение, и мы все имеем на него право. Однако Джон Джонс победил многих великих бойцов в их же игре. Мы не можем списывать его со счетов».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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