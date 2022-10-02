BKFC 30: результаты всех боев турнира

В Монро, США, завершился турнир кулачной лиги BKFC 30, в главном бою которого Лоренцо Хант завоевал вакантный титул в полутяжелом весе, одолев Квентина Генри нокаутом в третьем раунде. Приводим результаты всех боев турнира.



Тяжелый вес: Лоренцо Хант (США) победил Квентина Генри (США) — КО, 3-й раунд.



Тяжелый вес: Бен Ротвелл (США) победил Бобо О'Бэннона (США) — КО, 1-й раунд.



Средний вес: Калеб Харрис (США) победил Харриса Стивенсона (США) — КО, 2-й раунд.



Полусредний вес: Деннис Лабрузза (США) победил Дьюка Сэнсли (США) — КО, 4-й раунд.



Средний вес: Брэндон Шейверс (США) победил Натана Митчелла (США) — КО, 1-й раунд.



Средний вес: Тони Дженкинс (США) победил Рейвона Бакстера (США) — ТКО, 3-й раунд.



Полусредний вес: Ной Каттер (США) победил Блейка Лаказе (США) — КО, 2-й раунд.



Тяжелый вес: Хуан Торрес (США) победил Зака Калмуса (США) — Раздельное решение судей (48-47, 47-48, 49-46).



Полулегкий вес: Дэвид Босник (США) победил Мануэля Тибодо (США) — Единогласное решение судей (49-46, 49-45, 50-44).