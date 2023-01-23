Ян Блахович: «Тейшейра — один из величайших бойцов MMA»

Польский тяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) поздравил Гловера Тейшейру (33-9) с завершением карьеры, добавив, что в будущем они могут провести матч-реванш.

«Гловер объявил о завершении карьеры. Он один из величайших бойцов MMA. Легенда. Для меня было большой честью разделить с тобой октагон. Брат, но ты должен помнить, что у тебя все еще есть право на реванш! Так что до встречи на ковре», — написал Блахович в Twitter.

Тейшейра проиграл Джамалу Хиллу (12-1) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 22 января на UFC 283. После боя 43-летний бразилец объявил о завершении карьеры.