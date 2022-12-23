Блахович: «Прямо сейчас никто не остановит Махачева»

Сегодня, 13:16
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович считает, что Ислам Махачев успешно защитит титул чемпиона UFC в легком весе в противостоянии с Алексом Волкановски.
«Прямо сейчас никто не сможет остановить его. Может быть, в следующем году кто-то появится. Учитывая то, что он сделал с Чарльзом Оливейрой, прямо сейчас никто не остановит Махачева», — сказал Блахович в интервью Джеймсу Линчу.
Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия).