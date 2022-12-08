Ян Блахович — про Анкалаева: «Настало время его остановить»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что ему предстоит тяжелый бой против Магомеда Анкалаева (18-1), однако он верит в свою победу.

«Вы только взгляните на его рекорд! 17-1, серия из девяти побед. Настало время его остановить и сделать 17-2, — сказал Блахович на пресс-конференции UFC. — Безусловно, он один из лучших. Я его очень уважаю, он даст мне тяжелый бой. Я ожидаю жесткого поединка, но я к этому готов».

Анкалаев подерется с Блаховичем за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.