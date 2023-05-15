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ММА

15 мая, 04:34

Блогер Ершов заявил, что надеется вырубить Емельяненко

Иван Торопцев
Корреспондент
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Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов надеется, что сможет нокаутировать Александра Емельяненко в поединке в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это не старик, это мужик, который сам выходит на бой, который хочет драться, который является легендой. В мир боев это хороший такой трамплин, особенно если получится как-то его вырубить», — приводит РЕН ТВ слова Ершова.

Боец заявил, что готовит к поединку с Емельяненко стиль, который никогда не применял до этого.

«В партере сто процентов нет. Потому что человек — самбист, имеющий невероятно много опыта. В какую-нибудь кимуру меня зацепит или за шейку, и все, что я сделаю? Поэтому, даже если до партера доходит, удержание на 15 секунд, и все, и убегать подальше. Поэтому да, стойка, скорее всего, стойка», — добавил Ершов.

Бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова пройдет в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1103736-bloger-ershov-nadeetsia-vyrubit-emelianenko
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