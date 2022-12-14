Коваленко пообещал зрителям драму в бою с Емельяненко

Блогер и боец Святослав Коваленко высказался о поединке с Александром Емельяненко.

«Те, кто смотрит мои бои, они знают, что я могу и со зрителями во время поединка общаться, и с противоположенным углом. Такого нет, что я зациклился на бое. Меня обычно ничего не задевает. Я знаю свою работу, свое дело. Хобби у меня такое людей бить», — приводит слова Коваленко РЕН ТВ.

Он также рассказал, что в этом поединке ему нужно сделать что-то запоминающее.

«Надо сделать что-то запоминающее. Во всех моих боях драма была. Я не планировал никогда драму, но эта драма получалась. И вот интересно, какая же будет драма в этом бою. Главное, чтобы она не со мной случилась», — отметил он.

Емельяненко и Коваленко встретятся 16 декабря в главном бою в заключительной в этом году суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».