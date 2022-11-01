Джейк Пол: «Нейт Диас — это просто уличный боец. Я легко его побью»

25-летний блогер и боксер Джейк Пол (6-0) уверен, что бой с Нейтом Диасом по правилам бокса пройдет для него без всяких проблем.

«Я только что побил одного из величайших бойцов ММА. Нейт Диас — это изи мани, — сказал Пол на The MMA Hour. — Драться с Андерсоном Сильвой намного сложнее, чем с Нейтом Диасом. Он медленный, а к концу карьеры у него и вовсе пропал удар. Может быть, у него остались навыки джиу-джитсу, но не бокса. Он просто уличный боец.

Бокс — это чистейший вид спорта. Бокс — это искусство. Ты не можешь драться на ринге как на улице. У Андерсона есть размах, рост, он бьет сильнее и лучше двигает головой. Этот список можно продолжать до бесконечности«.

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Диас расстался с UFC после боя с Тони Фергюсоном (25-8) на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Турнир прошел 10 сентября.