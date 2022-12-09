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Сегодня, 11:55

Коваленко о Емельяненко: «Технику не пропьешь»

Блогер Коваленко рассказал о навыках своего оппонента Александра Емельяненко
Руслан Минаев
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Блогер Святослав Коваленко высоко ценит навыки своего оппонента Александра Емельяненко. Бой станет главным событием в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря.

«Да, действительно, технику не сотрешь, не пропьешь и никуда не денешь. Сила, она у него природная. В комментариях пишут, я так читаю иногда, что вот, а где вы все были, когда Саша был в пике своей формы? Где я был? Я учился в суворовском [училище] и еще раньше ходил под стол, можно так сказать. Я же говорю, ему предложили хороший вариант, мне предложили для меня это вообще отличный вариант», — цитирует Коваленко РЕН ТВ.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты». В со-главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1054786-sila-u-nego-prirodnaia-bloger-kovalenko-ob-aleksandre-emelianenko
Александр Емельяненко
ММА
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