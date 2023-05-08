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Сегодня, 15:01

Блогер Тарасов бросил вызов Емельяненко перед его боем с Ершовым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский видеоблогер Артем Тарасов заявил, что ждет реванша с Александром Емельяненко, когда тот вернется в форму.

По словам Тарасова, Емельяненко сбежал от него к новичку Евгению Ершову. Теперь он «по блогерам».

«Саня, не бойся! Мы должны провести с тобой бой», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Тарасов и Александр Емельяненко сошлись в клетке осенью 2021 года. Профессиональный спортсмен несколько раз отправил блогера в нокдаун, но так и не смог его добить. Судьи присудили победу Александру.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Источник: РЕН ТВ
Александр Емельяненко
Артем Тарасов
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