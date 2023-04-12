Боб Арум назвал следующего потенциального соперника Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что следующим соперником чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) будет Энди Руис-младший (35-2).

«Фьюри отдыхал в Италии со своей семьей. Сейчас он вернулся в Англию, и мы на связи, ищем для него соперника для боя этим летом. Возможно, это будет Энди Руис», — сказал Арум Cornerman Boxing.

Александр Усик (20-0) и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.