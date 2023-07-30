Бобби Грин победил Фергюсона на UFC 291

36-летний американский легковес Бобби Грин (30-14) нанес экс-временному чемпиону UFC в легком весе Тони Фергюсону (25-9) шестое поражение подряд. Грин одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Грин прервал свою безвыигрышную серию, которая началась с поражения действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (24-1) в феврале 2022-го. В декабре того же года он проиграл Дрю Доберу (26-12), а весной этого года его поединок с Джаредом Гордоном (19-6) был признан несостоявшимся.