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Сегодня, 06:01

Бобби Грин победил Фергюсона на UFC 291

Давид Хачатрян
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36-летний американский легковес Бобби Грин (30-14) нанес экс-временному чемпиону UFC в легком весе Тони Фергюсону (25-9) шестое поражение подряд. Грин одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Грин прервал свою безвыигрышную серию, которая началась с поражения действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (24-1) в феврале 2022-го. В декабре того же года он проиграл Дрю Доберу (26-12), а весной этого года его поединок с Джаредом Гордоном (19-6) был признан несостоявшимся.

Бобби Грин
Тони Фергюсон
UFC
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