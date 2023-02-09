Адам Богатырев: «Единственный шанс, который есть у Волкановски в бою против Махачева, — нокаут»

Боец ACA Адам Богатырев предположил, по какому сценарию пройдет бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

— Сможет ли Волкановски что-то сделать против борьбы Махачева?

— Я не думаю, что Ислам сразу побежит его бороть. Он будет использовать рост и длину конечностей, чтобы доносить удары до Алекса. У Ислама и ударка на высоком уровне, так что в первом раунде минуты две-три он будет его разбивать и заставлять пятиться к сетке, а мы все понимаем, что с борцом этого делать не стоит. К концу раунда попробует перевести, но не думаю, что включится до конца. Просто проверит, есть ли в нем мощь. Второй раунд пойдет по тому же сценарию, только Ислам его прижмет к сетке раньше и переведет. Начнет бить, чтобы Алекс стал совершать ошибки и дал повод улучшить положение. Может быть, сделает ручной треугольник или задушит со спины, — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

— Какой исход спрогнозируете?

— Думаю, 70 на 30, что Ислам победит досрочно. Или с явным разгромом по очкам. Единственный шанс, который есть у Волкановски, — нокаут.

Бой между Махачевым и Волкановски пройдет в ночь на 12 февраля в австралийском Перте. Поединок возглавит турнир UFC 284.