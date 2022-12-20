Боец ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал, за что уважает предстоящего соперника Мухамата Вахаева.

«Я его фанат, потому что это единственный человек, который за семь лет надрал мне задницу, причем сделал это достаточно жестко. Поэтому я его уважаю. Он сильный боец, я хочу еще раз повторить. Если он сделает это еще раз, тогда буду фанат его в кубе просто», — сказал Гончаров на пресс-конференции.

Гончаров и Вахаев подерутся в турнире ACA 150 в Москве 23 декабря. Первый поединок состоялся 21 февраля 2020-го, тогда Гончаров проиграл удушением в третьем раунде.