Боец ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев обратился к своему предстоящему сопернику Евгению Гончарову.

«Увидев наше интервью, многие люди сейчас [скажут]: веду себя высокомерно. Ладно, я буду молчать, буду говорить: «я боюсь». Я не знаю, как угодить хейтерам, но я говорю правду. В пятницу 23-го числа я все сделаю для победы. Женя — да, в себе уверенный, но он пришел к своему проигрышу. Это его конец, его остановка. Так что, Жень, при всем уважении, я тебя как спортсмена уважаю, но это все, это твой конец. Я не знаю, что ты хочешь придумать там. Если с ножами ты выйдешь — ну, извини, да, ты можешь победить. Ты крепкий, большой, сильный парень, но, Жень, я сожру тебя, ты мой», — сказал Вахаев на пресс-конференции.

Гончаров и Вахаев подерутся в турнире ACA 150 в Москве 23 декабря. Первый поединок состоялся 21 февраля 2020-го, тогда Гончаров проиграл удушением в третьем раунде.