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22 октября, 23:50

Александр Емельяненко о поражении Яна на UFC 280: «Петра обокрали. Его засудили по политическим соображениям»

Александр Емельяненко высказался о поражении Яна на UFC 280
Анна Горшкова
Корреспондент

Боец Александр Емельяненко считает, что Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли засудили по политическим соображениям.

22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа. Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд», — приводит слова Емельяненко matchtv.ru.

После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.

Александр Емельяненко
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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