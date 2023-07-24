Российский боец Александр Шлеменко (61-15) рассказал «СЭ», как встретил действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) в зале Fight Nights.

«Я подошел с него спросить за то, что писали с его сайта в мой адрес, якобы его сайт взломали, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Он сидит, умирает, в 80 кг гонял вес. Мертвый вообще. Я просто подошел, понимаю прекрасно, не буду «поступать по-мужски» в кавычках и избивать заведомо слабого человека, который еле ходит. Он еле встает, он изнеможен сгонкой. Драки с моей стороны не могло вообще никак быть. Он сразу начал мяться, потом подошел Али, потом еще подлетели, его тренер, начали меня оттаскивать. Я говорю: «Что вы меня оттаскиваете? Я что, дурак что ли?». Я совершенно нормально понимаю, не буду исполнять какую-то чушь. Я не такой человек, я воспитанный. Вот и всем это закончилось, просто кипишь ни о чем».

Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса в третьем раунде осенью 2022-го по правилам кикбоксинга.

Шлеменко победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Бой состоялся 21 июля на турнире SFC в Омске.