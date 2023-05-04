Малыхин отреагировал на свое попадание в топ-15 лучших бойцов России

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин прокомментировал для «СЭ» свое попадание в топ-15 лучших бойцов России.

«Не слишком ли низко я в рейтинге? Я уже рад, что в этом ряду. Восемь — знак бесконечности. Значит, я буду бесконечно в топ-15 (смеется)», — сказал Малыхин «СЭ».

Первое место в майском рейтинге лучших российских бойцов занял Ислам Махачев. Второе осталось за Вадимом Немковым, третье забрал Сергей Павлович. Малыхин расположился на восьмой строчке.