КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:49

Малыхин — о своем рейтинге: «Буду бесконечно в топ-15»

Малыхин отреагировал на свое попадание в топ-15 лучших бойцов России
Telegram Дзен

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин прокомментировал для «СЭ» свое попадание в топ-15 лучших бойцов России.

«Не слишком ли низко я в рейтинге? Я уже рад, что в этом ряду. Восемь — знак бесконечности. Значит, я буду бесконечно в топ-15 (смеется)», — сказал Малыхин «СЭ».

Первое место в майском рейтинге лучших российских бойцов занял Ислам Махачев. Второе осталось за Вадимом Немковым, третье забрал Сергей Павлович. Малыхин расположился на восьмой строчке.

Рейтинг лучших бойцов России. Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование
Анатолий Малыхин
0
Читайте также
Остановит ли Бобровский мощную атаку «Торонто» и что ждет команду Макдэвида?
Фуркад снова защищает наших спортсменов. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Царукяна — о рейтинге лучших бойцов России: «Я не могу быть доволен, пока Арман не будет первым»

Минаков — об Умаре Нурмагомедове в рейтинге лучших бойцов России: «Он не добивался таких успехов, чтобы в десятке быть»