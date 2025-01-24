Боец АСА Раисов назвал Резникова обычным для себя соперником

Российский боец ACA легкого веса Юсуф Раисов ответил на вопрос о принципиальном для себя значении боя с Артемом Резниковым.

«Я получил очередного соперника. Мне надо выиграть и идти дальше, это был запасной вариант. Асланбек (Бадаев, вице-президент АСА — Прим. «СЭ») сказал, что лига хочет именно этот бой. И как в первый раз, я сказал: «Поехали», — заявил Раисов MMA.Metaratings.ru.

Раисов и Резников проведут бой 8 февраля 2025 года на турнире ACA 183 в Краснодаре. Первое противостояние бойцов, прошедшее в сентябре 2020 года на турнире ACA 111, завершилось победой Резникова раздельным решением судей.