Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 12:55

Боец АСА Раисов назвал Резникова обычным для себя соперником

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец ACA легкого веса Юсуф Раисов ответил на вопрос о принципиальном для себя значении боя с Артемом Резниковым.

«Я получил очередного соперника. Мне надо выиграть и идти дальше, это был запасной вариант. Асланбек (Бадаев, вице-президент АСА — Прим. «СЭ») сказал, что лига хочет именно этот бой. И как в первый раз, я сказал: «Поехали», — заявил Раисов MMA.Metaratings.ru.

Раисов и Резников проведут бой 8 февраля 2025 года на турнире ACA 183 в Краснодаре. Первое противостояние бойцов, прошедшее в сентябре 2020 года на турнире ACA 111, завершилось победой Резникова раздельным решением судей.

Источник: Metaratings
Артем Резников
Юсуф Раисов
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
СМИ узнали о сокрытии Киевом данных о потерях ВСУ для лучшей позиции на переговорах
Ученые спрогнозировали раскол Африканского континента надвое раньше
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
В Краснодаре задержали пилота гражданской авиации по подозрению в госизмене
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя