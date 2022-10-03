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ММА

Сегодня, 19:17

Боец АСА Туменов объяснил, почему он как боец лучше Минеева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бывший боец UFC, ныне полусредневес АСА Альберт Туменов рассказал, в каких аспектах он превосходит чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, которому он в прошлом бросал вызов.

«Уверен, что превосхожу в скорости, — сказал Туменов «СЭ». — Также мой тайминг и футворк я уверен, что лучше. Самое основное — бойцовское IQ. Сейчас неактуально будет драться с Минеевым, потому что я в АСА. А так, если этот бой каким-то чудом организуют, то я готов и по боксу, и по ММА».

Туменов проведет следующий бой на турнире АСА 146, который состоится завтра, 4 октября, в Грозном. Соперник — Гаджимурад Хирамагомедов.

На счету Туменова 21 победа и 4 поражения.

ММА
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