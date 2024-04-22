Асбаров — о наводнении в ОАЭ: «Москва выдержала бы такой дождь, но не Дубай»

Боец Hardcore Сослан Асбаров рассказал о наводнении в Дубае. Ранее на город обрушились проливные дожди, количество выпавших осадков стало рекордным за десятилетия.

«В то время как начался этот катаклизм, я находился у себя в номере. Для Дубая это были необычные ливни: в основном идут небольшие осадки, а тут такая буря. Обычно в ОАЭ искусственно вызывают дожди и осадки, а тут, видимо, у ребят произошел сбой, и они дали такие сильные осадки. Половина Дубая была под водой, город плыл, многие машины ушли под воду. Когда говорят, что Россия — великая держава, значит, так оно и есть. Мы готовы ко всему, и у нас в стране готовы к таким катаклизмам. И не такое проходили — для нас, русских, такие дожди в порядке вещей. Нет ничего необычного. Москва выдержала бы такой дождь, но не Дубай. Местные люди бегали в панике и не знали, куда им деться. За них действительно было страшно», — цитирует Асбарова Sport24.

По словам бойца, в даннный момент ситуация в Дубае нормализовалась, а местные власти стараются справиться с последствиями стихии.