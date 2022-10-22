Бенил Дариуш: «Посвящаю победу людям в Иране, которые бьются за свободу»

Боец Бенил Дариуш (22-4) прокомментировал свою победу над девятым номером рейтинга Матеушем Гамротой (21-2) на турнире UFC 280.

«Посвящаю эту победу моим людям в Иране, я знаю, как вам тяжело, знаю, что вы бьетесь за свободу, и это тяжелая битва, но мы молимся за вас. Я скажу вам одну вещь, которая станет для вас самой важной вещью, которую вы когда-либо слышали, есть настоящая свобода, и это свобода, которую у вас никто никогда не заберет — это свобода в имени Иисуса Христа, никогда не забывайте этого.

Мы много работали над коленями навстречу, я знал, что моя защита от тейкдаунов будет гораздо лучше, и сегодня я много полагался на креативные действия — кувырки, нюансы в БЖЖ. Титульный бой? Я не попрошайка, я сделал все, что должен был сделать. Моя корона придет ко мне от моего Спасителя, если нужно будет выиграть еще 10 боев для титула, я выиграю».