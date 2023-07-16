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Сегодня, 09:49

Дейвисон Фигередо: «Я должен подраться с Домиником Крузом осенью в Абу-Даби»

Фигередо уверен, что его следующим оппонентом должен стать экс-чемпион легчайшего дивизиона Доминик Круз
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) рассказал, что его следующим оппонентом должен стать экс-чемпион легчайшего дивизиона Доминик Круз (24-4).

«Я должен встретиться с Домиником в Абу-Даби в октябре, но контракты пока не подписаны», — сказал бразилец в интервью Sherdog.

Также Фигередо подчеркнул, что готов остаться в наилегчайшем весе ради реванша с действующим чемпионом Александром Пантожей (26-5).

«Я победил Пантожу в 2019-м, и если UFC попросит меня остаться в наилегчайшем весе и подраться за титул, то я отложу планы перейти в легчайший вес и бой с Домиником. Мой уровень навыков не идет ни в какое сравнение с уровнем Пантожи», — добавил бразилец.

Фигередо победил Пантожу в 2019 году единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на турнире UFC 240 в Эдмонтоне, Канада.

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