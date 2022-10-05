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Сегодня, 04:00

Боец Дудаев получит бонус от АСА в 150 тысяч долларов

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец Абдул-Рахман Дудаев получит от АСА бонус в размере 150 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире АСА 146 в Грозном. Об этом «СЭ» сообщил президент лиги Алексей Яценко.

«Все единогласно проголосовали за то, чтобы этот бонус вечера получил Абдул-Рахман», — сказал Яценко.

Выступающий в полулегком весе Дудаев победил бразильца Элисмара Лиму техническим нокаутом, поединок был остановлен на 28-й секунде первого раунда. Дудаев отправил Лиму в нокдаун эффектным ударом ногой с разворота, а затем провел добивание.

Алексей Яценко
ММА
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Илич заработает за бой с Исмаиловым 150 тысяч долларов