Боец Дудаев получит бонус от АСА в 150 тысяч долларов

Российский боец Абдул-Рахман Дудаев получит от АСА бонус в размере 150 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире АСА 146 в Грозном. Об этом «СЭ» сообщил президент лиги Алексей Яценко.

«Все единогласно проголосовали за то, чтобы этот бонус вечера получил Абдул-Рахман», — сказал Яценко.

Выступающий в полулегком весе Дудаев победил бразильца Элисмара Лиму техническим нокаутом, поединок был остановлен на 28-й секунде первого раунда. Дудаев отправил Лиму в нокдаун эффектным ударом ногой с разворота, а затем провел добивание.