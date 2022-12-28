Джаред Каннонье: «Победа Перейры на руку всем средневесам»

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (16-6) заявил, что он не был удивлен исходом боя Исраэля Адесаньи (23-2) и Алекса Перейры (7-1).

«Я бы не сказал, что был шокирован исходом боя, — сказал Каннонье на The MMA Hour. — И такое бывает. Минуту назад ты выигрываешь, а в следующую секунду можешь пропускать град ударов. Жаль, конечно, что Исраэль проиграл, но такова игра. Я бы не сказал, что был счастлив поражению Исраэля. У меня вообще не было эмоций. Но победа Перейры подогревает интерес к дивизиону. Это хорошо для всех нас, средневесов. Теперь у нас больше шансов побороться за титул, потому что получить матч-реванш гораздо труднее. Любой, кто выступает на таком высоком уровне, может победить. Взгляните на бой Исраэля с Перейрой. Исраэль был близок к победе — будь у него еще 15-20 секунд в первом раунде, он бы, вероятно, победил».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.