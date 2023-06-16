Боец Глухов рассказал, почему переехал из Испании в Москву

Латвийский боец ММА Константин Глухов рассказал, почему перебрался из Испании в Москву.

«Я приехал сюда 22 февраля, почти четыре месяца назад. Наконец-то я дома. Мы всегда с супругой хотели жить в России, но раньше были с этим сложности. Моя дочка пошла в первый класс, когда мы в прошлом году жили в Испании. Слава Богу в Аликанте была русская школа. Там большая русская диаспора, поэтому была русская школа и хоть немножко русский язык. Против испанского языка я ничего не имею, он тоже нужен, но само воспитание детей, обучение и преподавание... Там очень сильно присутствует ЛГБТ и всякая фигня с детских лет», — цитирует Глухова MMA.Metaratings.ru.

В активе Глухова 52 боя по ММА, в которых одержал 35 побед. 14 июня в Ульяновске, в главном бою турнира AMC Fight Nights он взял реванш за поражение десятилетней давности от россиянина Михаила Газаева, победив единогласным решением судей.