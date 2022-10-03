Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к экс-бойцу UFC, бывшему чемпиону АСА в полусреднем весе Альберту Туменову.

«Красивые бои [завтра на АСА 146]. Бой Туменова и Хирамагомедова тоже буду смотреть, — сказал Чимаев на пресс-конференции перед турниром ACA 146. — Будет очень зрелищный бой. Слежу за ними. До сих пор жду Альберта в UFC, подписывайте его, остается он. Давай, работай. Ждем тебя».

Туменов и Хирамагомедов сразятся на турнире АСА 146, который состоится завтра, 4 октября, в Грозном.

На счету Чимаева 12 побед в 12-ти поединках. Боец выступает в лиге UFC. В прошлом его вызывал на бой Туменов.