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Сегодня, 18:07

Чимаев — Туменову: «Альберт, давай, работай. Жду тебя в UFC»

Чимаев обратился к экс-бойцу UFC Альберту Туменову
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к экс-бойцу UFC, бывшему чемпиону АСА в полусреднем весе Альберту Туменову.

«Красивые бои [завтра на АСА 146]. Бой Туменова и Хирамагомедова тоже буду смотреть, — сказал Чимаев на пресс-конференции перед турниром ACA 146. — Будет очень зрелищный бой. Слежу за ними. До сих пор жду Альберта в UFC, подписывайте его, остается он. Давай, работай. Ждем тебя».

Туменов и Хирамагомедов сразятся на турнире АСА 146, который состоится завтра, 4 октября, в Грозном.

На счету Чимаева 12 побед в 12-ти поединках. Боец выступает в лиге UFC. В прошлом его вызывал на бой Туменов.

Хамзат Чимаев
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